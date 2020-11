Amet, possibile disservizio per lunedì prossimo

L'Amet SpA comunica che, a causa di un aggiornamento tecnologico dei sistemi di elaborazione dati programmato per i giorni 7 e 8 novembre p.v., nella giornata del 9/11 potrebbero verificarsi temporanee interruzioni e/o sospensioni dei servizi diQualora si dovesse verificare una simile eventualità, che cercheremo in tutti i modi di arginare e limitare, sarà effettuata una apertura straordinaria nel pomeriggio del 9/11, dalle 15,30 alle 17,30 per consentire il rispetto delle scadenze.Si ringrazia anticipatamente per la comprensione.