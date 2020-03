Amet, prorogati di trenta giorni i pagamenti delle bollette

Su atto di indirizzo del sindaco Amedeo Bottaro i pagamenti delle bollette di Amet saranno prorogati di 30 giorni senza costi aggiuntivi. «Tenuto conto - ha specificato Bottaro - delle esigenze generali, ho richiesto ad Amet Spa di sospendere i termini di pagamento delle fatture in scadenza nei mesi di marzo ed aprile fino al prossimo 30 aprile. Ricordo che già da ieri, d'intesa con l'Assessorato alla Polizia Locale, abbiamo deciso di estendere a 30 giorni il beneficio della riduzione del 30% per il pagamento in misura ridotta delle multe notificate nel periodo ricompreso tra il 17 marzo 2020 ed il 30 maggio 2020, così come prevede l'articolo 108 comma 2 del decreto legge 18/2020».