Amet Trani, la società presenta ai cittadini gli sviluppi portati avanti in questo periodo

Si terrà lunedì 10 agosto alle ore 12.00, presso la sede di Amet Trani una conferenza stampa di presentazione dei molteplici sviluppi portati avanti dalla società in questo delicato periodo storico. Il progetto ambizioso di Amet spa è quello di diventare azienda leader nel settore dei servizi pubblici in tutta l'area della provincia di Barletta, Andria e Trani: dall'energia ai trasporti, dalla sosta a pagamento ai servizi manutentivi.Numerosi i progetti in vista fra i quali un piano di assunzioni mediante concorso per riorganizzare l'assetto interno della società nonchè la partecipazione a due bandi (Regione e Mise) per il miglioramento ed efficientamento della rete. Nel corso della conferenza stampa verranno presentate le attività poste in essere dal 1.7.2019 ad oggi nonchè il programma e le novità che coinvolgeranno la società partecipata di Trani nei prossimi mesi.La conferenza stampa si terrà in presenza nel rispetto delle disposizioni Covid-19.