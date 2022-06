Amiu, approvato il bilancio 2021 e formalizzata la nomina dell'ingegner Ambrogio Giordano

L'assemblea di Amiu S.p.A., presieduta dall'Amministratore Unico Ingegner Gaetano Nacci, ha approvato, in data odierna, il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2021.Alla presenza dell'azionista unico rappresentato dal Sindaco del Comune di Trani Avv. Amedeo Bottaro, l'assemblea in forma totalitaria ha approvato il bilancio dell'anno 2021 con un utile di circa 358 mila euro ante imposte. Dopo l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021, il Sindaco in qualità di Socio unico, al termine della procedura ad evidenza pubblica per comparazione di curricula, ha designato l'Ingegner Ambrogio Giordano quale prossimo Amministratore Unico della Società AMIU S.p.A. con un incarico della durata di tre anni, coincidenti con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024."Il bilancio 2021 – ha affermato l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ingegner Gaetano Nacci – è il quinto bilancio consecutivo in utile a dimostrazione del lavoro sviluppato negli ultimi anni che ci ha consentito di raggiungere importanti obiettivi anche di natura economica e finanziaria. AMIU S.p.A. è oggi un'azienda solida che può guardare con fiducia al futuro. In concomitanza con la conclusione del mio incarico da Amministratore Unico intendo ringraziare e salutare tutte le persone con cui ho avuto il piacere di collaborare in questi intensi anni di lavoro nella città di Trani. Do il benvenuto al mio successore, Ing. Ambrogio Giordano, augurandogli di poter guidare l'Azienda verso nuovi e ambiziosi traguardi".