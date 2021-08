Amiu, assunti 15 operatori ecologici a tempo indeterminato

AMIU S.p.A. ha assunto quindici operatori ecologici di 1° livello con contratto a tempo pieno e indeterminato. I contratti sono stati sottoscritti giovedì 12 agosto e i lavoratori saranno in servizio, nelle rispettive mansioni, a partire da venerdì 13 agosto. Tredici dei quindici lavoratori assunti, sono stati selezionati al termine delle procedure selettive il cui avviso pubblico per operatore ecologico di 1° livello è stato bandito, insieme con altri profili professionali, nel corso del 2019 e pubblicati sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 74 il 4/7/2019 oltre a n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a livello locale. Altri due operatori ecologici di 1° livello, appartenenti alle categorie protette ai sensi della L. 68/99, sono stati assunti al termine delle relative procedure che sono state esperite dall'Arpal Puglia – Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro – Ambito Territoriale BAT."Sono felice – sottolinea il sindaco di Trani Amedeo Bottaro – perché l'assunzione di personale a tempo indeterminato da parte di un'azienda pubblica è sinonimo di programmazione e di solidità. È un orgoglio per me, da sindaco, vedere nuovi lavoratori entrare a far parte di un'azienda rilanciata con coraggio dall'amministrazione comunale. Auguro buon lavoro ai neo-assunti e chiedo a tutti i dipendenti di operare con diligenza nella consapevolezza di avere un compito fondamentale per la comunità: contribuire in prima persona a preservare la bellezza di Trani e migliorarne le condizioni ambientali e di decoro"."Sono soddisfatto – spiega l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Gaetano Nacci – per l'obiettivo raggiunto con la sottoscrizione dei primi contratti a tempo indeterminato avvenuta a margine delle procedure di selezione avviate nel 2019 che hanno scontato un inevitabile allungamento dei tempi a causa dalle disposizioni normative di contrasto al Covid-19. La sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato, che proseguirà con l'assunzione entro l'anno di altri lavoratori appartenenti a diversi profili professionali, significa dare certezza e prospettiva a tante famiglie. Per AMIU S.p.A. si apre una nuova era: siamo convinti di poter apportare ulteriore qualità ai servizi anche grazie alla stabilità occupazionale dei lavoratori".