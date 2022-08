Amiu avvia il rinnovo della flotta aziendale con la fornitura di 2 nuove spazzatrici

AMIU S.p.A. avvia il rinnovo della flotta aziendale con la fornitura di 2 nuove spazzatrici aspiranti in servizio da alcuni giorni e la prossima acquisizione di una terza spazzatrice. I nuovi mezzi rappresentano per l'azienda un notevole passo in avanti in fatto di innovazione tecnologica. La fornitura delle spazzatrici rientra tra gli investimenti per i quali AMIU S.p.A. godrà di benefici economici previsti nelle misure "investimenti Sud" e "Industria 4.0".La fornitura delle nuove spazzatrici consente ad AMIU S.p.A. di espletare i servizi di igiene urbana in maniera sempre più efficiente. La disponibilità dei nuovi mezzi garantisce alti standard di prestazioni attraverso l'elevata potenza di aspirazione, il grande contenitore dei rifiuti e l'ottima capacità di stoccaggio dell'acqua. Il potente motore diesel e l'impianto di post-trattamento dei gas di scarico consentono alle spazzatrici di soddisfare i severi requisiti della normativa Euro 6d sulle emissioni. Le misure compatte delle spazzatrici conferiscono agli stessi veicoli una manovrabilità eccellente e garantiscono insieme stabilità e sicurezza."AMIU S.p.A. - dichiara il sindaco di Trani Amedeo Bottaro - con l'acquisto dei nuovi mezzi conferma e dà ulteriore prova di essere un'azienda al passo coi tempi, capace di sviluppare investimenti che sono il frutto di una lungimirante programmazione. I cittadini, come è giusto che sia, ci chiedono una città più pulita. Siamo consapevoli di dover lavorare, con l'aiuto di tutti, per valorizzare la bellezza di Trani e per renderla una città più vivibile e sostenibile"."In qualità di Amministratore Unico di AMIU S.p.A. - afferma l'Ing. Ambrogio Giordano – sono all'opera per ottimizzare e migliorare tutti i servizi al fine di garantire, con la piena collaborazione dell'Amministrazione Comunale, standard di qualità in linea con le aspettative della città. La disponibilità in servizio delle nuove spazzatrici ci consente un ulteriore miglioramento tecnologico e di conseguenza servizi sempre più efficaci".