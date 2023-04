Amiu e Comune di Trani partecipano alla 3° edizione di “Paper Week” Comieco

AMIU S.p.A. e Comune di Trani partecipano, anche quest'anno, all'iniziativa "Paper Week" cioè la grande campagna dedicata all'informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone promossa da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Rai per la Sostenibilità.Giovedì 20 aprile 2023 è in programma, presso il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri n. 24, a partire dalle ore 15.30 l'evento "Alla Scoperta della Carta". Con l'iniziativa si intende dare la possibilità ad una delegazione di studenti della città di Trani di conoscere e approfondire il sistema di raccolta differenziata ed in particolare della raccolta dedicata di carta e cartone. AMIU S.p.A., con l'ausilio di figure tecniche qualificate, spiegherà le fasi della raccolta differenziata, illustrerà agli studenti il ciclo di vita dei rifiuti e si discuterà dei principi dell'economia circolare e di temi fondamentali quali il riutilizzo delle materie prime."Siamo felicissimi della partecipazione della città di Trani alla terza edizione dell'iniziativa "Paper Week" promossa da Comieco. Si tratta - affermano congiuntamente il Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro e l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Ambrogio Giordano - di un'opportunità della quale ringraziamo Comieco che ha accolto la nostra proposta inserendola nel palinsesto nazionale, chi ha aderito e chi ha collaborato all'evento. Nell'ottica di una sempre maggiore cultura legata ai temi della sostenibilità, intendiamo promuovere sempre più iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale puntando sull'attivo coinvolgimento dei giovani che riteniamo essere i migliori interpreti di una nuova stagione anche per la loro capacità di adottare comportamenti responsabili".