Amiu, intitolate aree aziendali agli ingegneri Zecchillo e Giordano

Venerdì 11 aprile 2025 si è tenuta presso la sede di AMIU S.p.A. una cerimonia di intitolazione di aree aziendali dedicate all'Ingegnere Michele Zecchillo e all'Ingegnere Ambrogio Giordano.L'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Gaetano Nacci di intesa con l'Amministrazione Comunale e alla presenza del Vicesindaco del Comune di Trani Avv. Fabrizio Ferrante, insieme alle delegazioni di parenti e amici degli Ingegneri Zecchillo e Giordano, ha promosso un'iniziativa in memoria di due compianti professionisti che hanno caratterizzato fasi diverse della vita aziendale. All'Ingegnere Michele Zecchillo è stata intitolata una struttura prossima all'area impianti e all'Ingegnere Ambrogio Giordano la sala riunioni presso la palazzina uffici.L'Ingegnere Michele Zecchillo è stato dipendente di AMIU S.p.A. dal 1986 al 2015 ricoprendo il ruolo di Dirigente Tecnico e portando un contributo determinante nelle attività della discarica. L'Ingegnere Ambrogio Giordano è stato Amministratore Unico di AMIU S.p.A. a partire da giugno 2022 a maggio 2024, lasciando un ricordo indelebile dal punto di vista umano e professionale."La partecipazione sentita e commossa di tutti coloro che hanno preso parte all'iniziativa - dichiarano congiuntamente l'Ingegnere Gaetano Nacci e l'Avvocato Fabrizio Ferrante a nome di AMIU S.p.A. e Comune di Trani - è la testimonianza della dedizione verso l'Azienda e verso la Città di due figure apicali che, in epoche diverse, hanno lavorato per il bene di AMIU S.p.A. e nell'interesse di Trani".