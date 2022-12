Amiu traccia un bilancio sulle attività del 2022 e i programmi del 2023

Il 2022 è stato per AMIU S.p.A. un anno importante perché caratterizzato dal raggiungimento di notevoli successi che certificano l'ottimo lavoro svolto e rappresentano una conferma del metodo che premia la collaborazione tra Azienda, Comune di Trani e cittadinanza tutta.Nel 2022 l'Azienda, la cui guida è passata dal 6 Giugno 2022 dall'Ingegner Gaetano Nacci all'Ingegner Ambrogio Giordano nella qualità di Amministratore Unico, è stata impegnata in una costante attività di ottimizzazione delle attività a beneficio della qualità dei servizi svolti anche tramite un potenziamento dello spazzamento meccanizzato e manuale nelle aree maggiormente frequentate della città e garantendo decoro e pulizia tempestiva in concomitanza e a margine dei moltissimi eventi e delle numerosissime manifestazioni ospitate dalla città di Trani durante tutto l'anno (il primo dopo lo stop dovuto alla pandemia).Sulla raccolta differenziata il 2022 ha confermato le ottime performance già raggiunte nel 2021 con una percentuale annua intorno al 75% come attestato, relativamente al 2021, da Legambiente che nel corso della XIV edizione di Comuni Ricicloni 2022 svoltasi a Bari ha individuato il Comune di Trani come il Capoluogo di Provincia più Riciclone della Puglia.Durante il 2022 AMIU S.p.A. ha aperto le porte del Centro Comunale di Raccolta alle nuove generazioni per illustrare il funzionamento del sistema di raccolta dei rifiuti; rilevanti e molto gratificanti sono state tutte le collaborazioni con le istituzioni scolastiche attraverso le quali AMIU S.p.A. ha investito e continuerà ad investire in attività di sensibilizzazione ambientale.Nel 2023 AMIU S.p.A. intende perseguire le linee strategiche ed operative inerenti il miglioramento dei processi interni ed esterni riguardanti la raccolta differenziata. In collaborazione con il Comune di Trani, saranno installate e attivate attrezzature tecnologiche dedicate alla raccolta dei rifiuti che nell'ottica di una sempre maggiore qualità del servizio avranno il compito di favorire la raccolta dei rifiuti prodotti da turisti e visitatori. AMIU S.p.A. e Comune di Trani sono oggi un riferimento nell'intero panorama regionale e ciò ci consente di dare vita a sperimentazioni e progettualità virtuose e avanzate sul piano dell'innovazione."Sono soddisfatto del lavoro compiuto dai dipendenti e dai collaboratori dell'Azienda - dichiara l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Ambrogio Giordano - e sono convinto che il 2023 potrà portarci nuove soddisfazioni continuando ad operare in maniera coerente con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e facendo nostri i suggerimenti che ogni giorno ci giungono dalla cittadinanza con cui abbiamo un dialogo continuo e costante".