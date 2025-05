Amiu Trani, approvato il bilancio 2024 con un utile dopo le imposte di circa 80mila euro

Lunedì 5 maggio 2025 l'Assemblea ordinaria di AMIU S.p.A, tenuta in seconda convocazione, alla presenza del Socio Unico Comune di Trani, Avv. Amedeo Bottaro, ha approvato il Bilancio d'esercizio 2024 che evidenzia un utile di poco più di € 80.000 deliberandone la sua distribuzione al Comune di Trani."L'approvazione del Bilancio per l'anno 2024 di AMIU S.p.A. con l'opportunità per il Comune di Trani di acquisire l'utile di esercizio ne attesta la solidità e certifica la gestione aziendale attenta alle risorse pubbliche. Siamo fieri - dichiara il Sindaco di Trani Avv.- dell'impegno dell'Amministrazione Comunale prodotto nei confronti dell'Azienda negli ultimi dieci anni. Intendo sentitamente ringraziare l'Ing. Gaetano Nacci per aver accettato, a maggio 2024, l'invito a tornare alla guida dell'Azienda e ringrazio tutte le lavoratrici ed i lavoratori per l'attività quotidiana"."L'ultima distribuzione di utile di esercizio - aggiunge l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing.- è relativa al risultato di esercizio del bilancio AMIU del 2016. L'Azienda torna dunque a distribuire utili a quasi 10 anni di distanza e si proietta così con entusiasmo al futuro verso nuove sfide e impegni. A maggio scorso ho accolto l'invito del Sindaco Bottaro di tornare a rivestire il ruolo di Amministratore Unico di AMIU per rispetto nei confronti dell'Ing. Giordano, prematuramente scomparso, e per il legame costruito con la Città e con l'Azienda. Continueremo ad operare, coerentemente con gli indirizzi amministrativi e di intesa col Comune di Trani per incrementare il bagaglio di competenze e la qualità delle attività da mettere al servizio di Trani".