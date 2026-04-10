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Amministrative 2026: la Prefettura BAT detta le regole. Si vota il 24 e 25 maggio a Trani, Andria e Minervino

Candidature entro il 25 aprile e tessere elettorali: tutte le istruzioni della Prefettura per garantire il corretto svolgimento delle elezioni nei Comuni della provincia

Trani - venerdì 10 aprile 2026 7.44
La macchina organizzativa per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 è ufficialmente partita. La Prefettura di Barletta-Andria-Trani, attraverso una dettagliata circolare, ha tracciato il cronoprogramma e le norme operative che regoleranno il voto nei comuni di Andria, Trani e Minervino Murge. L'appuntamento alle urne, che vedrà un eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno, non è solo una sfida politica, ma un complesso ingranaggio burocratico che quest'anno introduce importanti novità sul fronte della digitalizzazione e dell'inclusività.

Candidature e scadenze: uffici aperti anche il 25 aprile - Il primo banco di prova sarà la presentazione delle liste, fissata per venerdì 24 e sabato 25 aprile. Nonostante la festività, gli uffici comunali resteranno aperti ininterrottamente (dalle 8 alle 20 il venerdì e dalle 8 alle 12 il sabato) per permettere il deposito delle candidature. La Prefettura ha inoltre imposto tempi serrati per il rilascio dei certificati elettorali, che dovranno essere consegnati entro 24 ore dalla richiesta, anche tramite PEC.

La svolta digitale per il voto inclusivo - La vera novità di questa tornata riguarda l'abbattimento delle barriere per gli elettori con gravi disabilità o in regime di voto domiciliare. Per la prima volta, sarà possibile sottoscrivere le liste e le dichiarazioni di accettazione delle candidature tramite firma digitale o elettronica (CAD). Questo strumento esonera i cittadini dall'autenticazione fisica della firma, poiché la validità è garantita dal sistema informatico, facilitando la partecipazione attiva anche a chi è impossibilitato a muoversi.

Scrutatori e Presidenti: il calendario delle nomine - Il personale dei seggi sarà definito a ridosso del voto:
  • Scrutatori: Saranno nominati dalle commissioni elettorali comunali tra il 29 aprile e il 4 maggio.
  • Presidenti di seggio: La designazione spetta alla Corte d'Appello di Bari, che dovrà comunicare i nomi ai Comuni entro il 4 maggio. I Sindaci sono stati inoltre invitati a creare elenchi di "riservisti" per sopperire a eventuali rinunce dell'ultimo minuto.
Assistenza e mobilità: nessuno resti escluso - Massima attenzione è rivolta agli elettori non deambulanti. I Comuni dovranno garantire servizi di trasporto pubblico dedicato e assicurare che ogni plesso scolastico abbia almeno una sezione priva di barriere architettoniche. L'ASL BT garantirà la presenza di medici autorizzati nei tre giorni precedenti il voto per il rilascio gratuito delle certificazioni necessarie per il voto assistito o in seggi speciali. In cabina, chi ne ha diritto potrà farsi accompagnare, esibendo anche la nuova EU Disability Card (se contrassegnata con la lettera "A").

Tessere elettorali e Par Condicio - Per evitare lunghe code, la Prefettura invita i cittadini a verificare sin d'ora la validità della propria tessera elettorale. Gli uffici comunali effettueranno aperture straordinarie non solo nei giorni del voto (domenica 7-23, lunedì 7-15), ma anche il venerdì e sabato precedenti.

Infine, sul fronte della comunicazione politica, non ci saranno stravolgimenti: l'Agcom ha confermato che si applicheranno le rigide regole sulla par condicio già adottate per le amministrative del 2024, garantendo parità di accesso ai mezzi di informazione per tutte le liste in campo.
Tl@
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