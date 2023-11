Violenza di genere, anche il gruppo di Azione Trani si unisce al minuto di silenzio fissato per domani 21 novembre

Mimmo Briguglio segretario di Azione Trani prende le distanze da qualunque tipo di femminicidio e di violenza e invita le istituzioni a intraprendere percorsi utili affinché simili episodi possano quanto prima essere repressi."I femminicidi, dichiara Briguglio, sono una piaga che affonda le sue radici nel controllo e nel possesso tipici della asimmetrica cultura maschilista e patriarcale nella quale siamo immersi, talvolta a nostra stessa insaputa e con scarsa consapevolezza. Pertanto, qualunque intervento si progetti per intervenire non può che essere di matrice culturale, a partire dalla scuola dell'infanzia fino all'educazione degli adulti attraverso un investimento di risorse reale e non solo parole vuote da spendere ogni 25 novembre.Come gruppo di Azione Trani stiamo organizzando un momento di riflessione e domani, 21 novembre, ci fermeremo anche noi per osservare un minuto di silenzio indetto a livello nazionale in onore di Giulia e di tutte le donne abusate e vittime di violenze".