Anche il prossimo giro d’Italia passa da Trani

Anche Trani sarà interessata dal passaggio del 103esimo Giro d'Italia. La nona tappa prevista per il 10 ottobre partirà da Giovinazzo per concludersi a Vieste. Il passaggio da Trani della carovana dei ciclisti avverrà fra le ore 12.30 e le 13.30.Nel frattempo, mercoledì 9 settembre si è tenuta in Prefettura una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia per un'attenta valutazione dei profili di sicurezza in vista dell'organizzazione dell'ottava tappa del Giro d'Italia, da Giovinazzo e a Vieste, alla presenza dei Sindaci dei Comuni interessati (Barletta, Trani, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trinitapoli) e di un rappresentante della Rcs sport.In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica e delle specifiche peculiarità della manifestazione, sono state predisposte efficaci misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, d'intesa con le Forze di Polizia, la Polizia Stradale e le Polizie Locali dei Comuni.