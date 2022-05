Anche la Baldassarre nella fattoria didattica della Coldiretti

C'erano anche due classi della Scuola secondaria di I grado "Baldassarre" ieri 25 maggio a Roma per la Festa dell'Educazione Alimentare e della Pace organizzata dalla Coldiretti a Villa Celimontana, trasformata per l'occasione ì in una maxi fattoria didattica.L'evento è stato il momento conclusivo del progetto didattico "Lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare", promosso da Coldiretti Puglia in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, articolato fra formazione in aula e attività esperienziali sul tema centrale delle lezioni di Educazione Civica delle classi seconde.La Festa dell'educazione alimentare e della pace, organizzata dalla Coldiretti a Villa Celimontana rappresenta un'iniziativa pilota, premiata dalla Medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pensata per far conoscere ai bambini le eccellenze della produzione alimentare italiana. A Roma le donne della Coldiretti hanno allestito gli spazi per permettere ai piccoli ospiti di mungere le mucche, curare gli animali nella stalla della biodiversità, imparare a cucinare nella tenda dei cuochi contadini, giocare a fare la spesa come i grandi, andare alla scoperta del mondo delle api, fare l'orto sensoriale e montare in sella agli asini della pet therapy.Ad accogliere i ragazzi c'era Ettore Prandini, presidente della Coldirett.