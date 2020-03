Anche la Croce Bianca di Trani è cardioprotetta

Dopo la prima giornata del Corso di primo soccorso presso la sede della Croce Bianca di Trani, il secondo appuntamento viene spostato a data da destinarsi a causa delle misure precauzionali per il Coronavirus.Il primo incontro del 29 febbraio si è aperto con la donazione del defibrillatore semiautomatico da parte del dr. Carlo Avantario, che ha anche parlato del "Progetto di cardioprotezione cittadina" di cui è stato proponente e che sta proseguendo il suo iter realizzativo. Ha ricordato che intervenire entro pochissimi minuti dal verificarsi dell'arresto cardiaco può fare la differenza a favore della vita, diminuendo anche la probabilità di danni cerebrali permanenti. Grazie al succitato progetto, sono stati dotati di defibrillatore il Comando della Polizia Locale, due autopattuglie degli stessi Vigili, la Villa Comunale (quest'ultima, durante la Notte Bianca dei bambini realizzata dall'Associazione "Città dell'infanzia") e sono state cardioprotette numerose manifestazioni, come, ad esempio, la Croce di Colonna, la Festa di S.Nicola e il palco di Battiti Live. Nelle città cardioprotette si è dunque ridotta la mortalità da arresto cardiaco e per questo motivo si punta ad installare almeno 25-30 apparecchi salvavita in luoghi pubblici, nell'arco del minor tempo possibile. Infine, ha ringraziato il Sindaco, l'Assessore Felice Di Lernia, l'Associazione Gesti di Vita Onlus e gli OER di Trani.Sono intervenuti anche il Sindaco di Trani, Avv. Amedeo Bottaro, e il Comandante della Polizia Locale, Dott. Leonardo Cuocci Martorano. Il Sindaco ha ribadito l'impegno a sostenere l'operato della Protezione Civile, la cui sede è stata di recente allocata presso la Croce Bianca.Il Presidente della Croce Bianca, l'ing. Elio Loiodice, nell'introdurre i lavori, ha ricordato la storia dell'Associazione che affonda le proprie radici all'inizio del Novecento: abbiamo recuperato una struttura ormai ammalorata e l'abbiamo restituita alla collettività, investendo energie, progettualità e risorse economiche. Il primo soccorso è importante e, con questo Corso, vogliamo fornire le nozioni minime per aiutare chi è in difficoltà. Noi continueremo a diffondere la cultura del soccorso anche nelle scuole e nelle associazioni. Ha ringraziato il Vicesindaco, dr. Carlo Avantario, che, è stato presente anche in veste di socio onorario e a cui ha conferito il titolo di "socio onorario". Grazie alla sua donazione possiamo annoverare la Croce Bianca tra i punti di riferimento nel panorama della cardioprotezione cittadina. Ha ringraziato il Sindaco avv. Bottaro e il Comandante dott. Cuocci per la loro presenza e per aver assunto l'impegno di potenziare l'ufficio di protezione civile presente all'interno della struttura della Croce Bianca.Successivamente il volontario Mino Amoruso degli OER ha illustrato il D. Lgs. n. 1/2018 dando inizio al Corso.Per chi fosse interessato a partecipare alla seconda giornata, a cui prenderà parte anche un esperto di Coronavirus, basterà telefonare ai seguenti numeri per iscriversi: 333.3203841/ 391.4999495. Appena possibile sarà comunicata la data del secondo incontro.