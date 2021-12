Anche la scuola Baldassarre aderisce all'iniziativa Libriamoci 2021

Lo ha fatto ideando un'iniziativa, volta a promuovere l'impegno civico della Biblioteca comunale e la conoscenza delle librerie della città e dei dintorni perché le librerie e la biblioteca, i librai e i bibliotecari contribuiscono alla definizione dell'identità personale e sociale di un cittadino come all'affermazione della lettura e del lettore. Durante la settimana di Libriamoci dal 15 al 20 novembre, tutti i giorni infatti, un collegamento a distanza ha permesso alla voce dei librai e allo spazio delle librerie di entrare in aula. Ogni appuntamento è stato occasione di dialogo e di scoperta del mondo dei libri e ha siglato con forza un'alleanza proficua con il territorio. La scuola ha coniugato le proprie forze con quelle locali per l'adozione di misure concrete a favore della nascita di una comunità di piccoli lettori, che si traduce nella biblioteca scolastica, uno spazio ancora da completare e allestire in maniera definitiva, ma uno spazio denso di sogni e di testimonianze di generosità infinita, un presidio culturale che legge e interpreta la complessità della realtà esterna per portarla nella dimensione interna alla scuola.



Il nostro grazie va a Daniela Pellegrino, Direttrice della Biblioteca comunale G. Bovio. La dottoressa Pellegrino non ha esitato a fornire competenza e consulenza nella fase di catalogazione del nostro patrimonio bibliotecario; ci ha aperto le porte della Biblioteca comunale e ha reso possibili, con il suo impegno, donazioni di arredi e libri al nostro istituto. Ringraziamo altresì per la loro gentilezza e disponibilità Antonella Piccolo della Libreria Einaudi di Barletta, Rosangela Cito de La Biblioteca di Babele (Trani), Francesca Peri e Nicola Caffarella di Luna di Sabbia (Trani), D'avanzo Giovanni e Daniela della Mondadori Bookstore (Trani). Un ringraziamento assai speciale va alla libreria Miranfù di Trani.



Enzo Covelli ed Elisa Mantoni, infatti, hanno adottato il nostro sogno di allestire una biblioteca scolastica fornita e più vicina ai gusti dei nostri lettori. Come piccoli operai della diffusione e della promozione libraia, ascoltano le nostre difficoltà, cercano con noi probabili soluzioni, si schierano perché la lettura arrivi a tutti. Per tale ragione, in linea con il loro impegno di sempre, hanno donato decine di libri alla nostra biblioteca e due meravigliose librerie mobili. Gliene siamo riconoscenti! Non possiamo esimerci dal ringraziare la nostra collega Chiara Cardanobile, infaticabile catalogatrice che con la sua discrezione si è affermata come figura di riferimento per la biblioteca e per i suoi lettori. Attori altrettanto fondamentali per l'implementazione del patrimonio librario scolastico sono state le numerose famiglie degli alunni e i colleghi, che mai come quest'anno hanno aderito alla campagna #Ioleggoperchè, acquistando testi nelle librerie gemellate. Cosa ci auguriamo per il futuro? Semplicemente che questo meraviglioso circuito di collaborazioni e di dialogo non si spezzi, che il gesto antico e nobile della donazione generi ancora bellezza, gentilezza e solidarietà intorno ai libri, ai lettori, alla scuola pubblica, il bene di tutti al servizio di tutti.



Il Team Biblioteca: le docenti Bassi, Cardanobile, de Robertis, Ditrani, Panessa, Poverino con la collaborazione della prof.ssa Tresca



L'iniziativa è a cura della prof.ssa Stefania Poverino).

Formare lettori appassionati, motivati e competenti nell'era digitale costituisce un traguardo educativo ambizioso, un'ardua sfida per il futuro. La scuola media di 1° grado E. Baldassarre, diretta dal preside dott. Marco Galiano che ha stimolato l'adesione agli eventi, ha accolto con immenso piacere l'opportunità di aderire alla campagna Libriamoci edizione 2021 e #Ioleggoperché per accettare tale sfida e renderla possibile.