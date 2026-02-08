Corsa di Miguel
Corsa di Miguel
Territorio

Anche Trani tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel

In programma mercoledì 18 febbraio

Trani - domenica 8 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Avrà inizio martedì 10 febbraio prossimo il programma degli eventi sportivi della Corsa di Miguel per le scuole di tutto il territorio provinciale che hanno aderito alla iniziativa. Si partirà proprio dalla pista intitolata a Pietro Mennea dello stadio comunale "Cosimo Puttilli" di Barletta.

Per l'occasione saranno qui presenti l'ideatore della "Corsa di Miguel", il giornalista sportivo Valerio Piccioni, per il CONI il Presidente del Comitato Regionale Puglia Angelo Giliberto ed il Delegato Provinciale BAT Antonio Rutigliano, per l'Ufficio Scolastico Regionale, la Responsabile per l'attività motoria Maria Montrone e la Referente Bat Assuntela Messina, oltre alla dirigente della scuola capofila del progetto Dora Guarino, per il CIP il Delegato Provinciale BAT Vincenzo Lionetti e per l'Amministrazione Comunale di Barletta il Sindaco Mino Cannito e l'Assessore allo Sport Massimiliano Dileo.

Il progetto, finanziato anche dalla Regione Puglia Assessorato alla Formazione, Istruzione e Politiche del Lavoro, è teso a divulgare i valori e l'importanza dello sport nella vita quotidiana e, dopo una serie di seminari ed incontri nelle varie scuole della provincia, considerata la massiccia partecipazione degli istituti che hanno aderito alla iniziativa, si svilupperà attraverso una serie di tappe nelle varie Città e consentirà a tutti gli studenti selezionati di confrontarsi e di vivere insieme una giornata di festa e di attività sportiva.

Definito il relativo calendario:
  • Martedì 10 febbraio 2026 BARLETTA Stadio "Cosimo Puttilli" Raduno ore 08.30
  • Mercoledi 11 febbraio 2026 ANDRIA Stadio "S. Angelo dei Ricchi" Raduno ore 08.30
  • Giovedi 12 febbraio 2026 BISCEGLIE Stadio Com. "G. Ventura" Raduno ore 08.30
  • Venerdì 13 febbraio 2026 TRINITAPOLI Stadio Comunale Raduno ore 08.30
  • Mercoledi 18 febbraio 2026 TRANI Stadio Comunale "N. Lapi" Raduno ore 08.30

Il programma della singola giornata prevede, in linea di massima, con inizio dalle ore 9.00, lo svolgimento di gare con la formula staffetta a 42 partecipanti per squadra su una distanza diversa: 1.000 metri per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, 800 per quelli delle scuole secondarie di primo grado ed un unico staffettone con 50 alunni invece per le scuole primarie che percorreranno ciascuno 200 metri. Ricordiamo che la giornata finale nazionale, a cui accederanno i 30 migliori tempi individuali degli alunni delle scuole secondarie di tutta Italia, divisi per età e sesso nelle relative categorie, avrà luogo a Roma il 20 marzo del 2026 presso lo Stadio delle Terme di Caracalla, intitolato al grande telecronista sportivo Nando Martellini.

L'organizzazione delle attività sportive si avvale della importante collaborazione dei volontari della Associazione PAIDEIA di Andria, dei Fiduciari Comunali CONI delle diverse città e di alcuni componenti della FICR Puglia, oltre che della Croce Rossa Italiana per l'assistenza sanitaria.
  • eventi
Altri contenuti a tema
Il saldo è cultura: arte, poesia e commercio nel cuore di Trani Iniziative e promozioni Il saldo è cultura: arte, poesia e commercio nel cuore di Trani Durante i saldi invernali torna l'iniziativa promossa da Confesercenti
Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi Speciale Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi Spettacoli di prestigio per il Capodanno, tra teatro, musica e grandi ospiti
Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network Attualità Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network Quest’anno abbiamo scelto l’autenticità per celebrare il Natale attraverso le persone e il legame con le nostre città
Trani accende il Capodanno di Puglia tra rock, emozioni e musica d'autore Eventi e cultura Trani accende il Capodanno di Puglia tra rock, emozioni e musica d'autore Il 31 con Edoardo Bennato e Radio Selene e, il 1° gennaio il Gran Concerto sulle note di Battisti e Mogol
Christmas Gala dell’Ordine degli Ingegneri: medaglia d'oro a due tranesi Attualità Christmas Gala dell’Ordine degli Ingegneri: medaglia d'oro a due tranesi Una serata per celebrare la professione e i colleghi con 50 anni di iscrizione
"Cultural", il Festival della cultura alimentare italiana fa tappa a Barletta Speciale "Cultural", il Festival della cultura alimentare italiana fa tappa a Barletta In programma il 20 e 21 dicembre
Olio d’eccellenza: il Frantoio Paparella premiato dall’EVOOLEUM a Madrid Speciale Olio d’eccellenza: il Frantoio Paparella premiato dall’EVOOLEUM a Madrid LÓLIO Monocultivar Coratina e Bio Organic tra i migliori oli al mondo
Ok Sigma di Trani spegne la sua prima candelina: un anno di attività Speciale Ok Sigma di Trani spegne la sua prima candelina: un anno di attività Il 27 e 28 novembre un’offerta speciale per festeggiare l’anniversario del supermercato
Dagli equilibrismi per vincere all’equilibrio per governare: la responsabilità che Trani merita
8 febbraio 2026 Dagli equilibrismi per vincere all’equilibrio per governare: la responsabilità che Trani merita
Don Mario Pellegrino, un nuovo incarico in Brasile che racconta il volto missionario della nostra Chiesa
8 febbraio 2026 Don Mario Pellegrino, un nuovo incarico in Brasile che racconta il volto missionario della nostra Chiesa
Candidato Sindaco a Trani, la smentita di Debora Ciliento: «Nessun incontro per fare nomi»
7 febbraio 2026 Candidato Sindaco a Trani, la smentita di Debora Ciliento: «Nessun incontro per fare nomi»
La piramide alimentare italiana e la nuova proposta americana: due modelli a confronto
7 febbraio 2026 La piramide alimentare italiana e la nuova proposta americana: due modelli a confronto
Passeggio di Colonna a Trani: verso la sostituzione delle staccionate in legno
7 febbraio 2026 Passeggio di Colonna a Trani: verso la sostituzione delle staccionate in legno
La tv e la censura in scena al circolo “Dino Risi” a Trani
7 febbraio 2026 La tv e la censura in scena al circolo “Dino Risi” a Trani
Discarica di Contrada Puro Vecchio, il nodo irrisolto che pesa sul futuro della salute di Trani
7 febbraio 2026 Discarica di Contrada Puro Vecchio, il nodo irrisolto che pesa sul futuro della salute di Trani
Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo
7 febbraio 2026 Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo
Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso
7 febbraio 2026 Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso
Referendum marzo 2026: il Comune di Trani cerca disponibilità per i seggi
7 febbraio 2026 Referendum marzo 2026: il Comune di Trani cerca disponibilità per i seggi
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.