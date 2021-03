Ancora atti vandalici a Trani: parzialmente distrutta una panchina sul lungomare Cristoforo Colombo

Non bastavano le giostrine bruciate a Villa Bini, il parco giochi della villa comunale, i furti o i danni agli arredi delle attività commerciali. Ora la banda (sempre la stessa?) agisce anche sul lungomare Cristoforo Colombo dove è stata parzialmente distrutta una delle panchine in pietra, installate nel 2017, nei pressi del chiosco Tamarindo. Il tutto aggravato dal fatto che questi episodi avvengono in zona rossa dove è proibito uscire di casa se non per motivi di necessità, lavoro o salute.Questi fatti sono ormai all'ordine del giorno e tutti si domandano le ragioni di questo dilagare di vandalismo e degrado, come forse è più opportuno chiamarlo, un vero e proprio incubo delinquenziale. Un fenomeno di fronte il quale non si può più far finta di niente: del resto ieri l'argomento ha tenuto banco per tutto il Consiglio comunale, con le richieste da parte di diversi consiglieri che chiedono l'istituzione di una consulta (vedi Italia in Comune) e persino un consiglio monotematico (vedi il consigliere Antonio Loconte).Anche il sindaco ha più volte espresso forte preoccupazione nei confronti di questo fenomeno, ammettendo tuttavia di non disporre di un esercito e le già tante forze dell'ordine in campo sono attualmente impegnate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Nel frattempo, gli atti vandalici aumentano e con essi anche la rabbia e un forte senso d'impotenza da parte dei cittadini.