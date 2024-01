Ancora deserta l'asta per la locazione dell'immobile "La terrazza sul mare"

Non c'è pace per l'immobile comunale sito in piazza Marinai d'Italia, denominato "La terrazza sul mare": è infatti andata nuovamente deserta l'asta per l'affidamento in locazione.Niente di nuovo dunque nel destino della la celebre ex Pizzeria da Felice, non essendo pervenute offerte. Troppo caro il canone di locazione richiesto o troppo duri i tempi, visti i rincari delle bollette di luce e gas ma anche dei costi vivi di materie prime e quanto altro occorra per la gestione di un ristorante, comprese ovviamente le spese del personale? Probabilmente i due fattori hanno inciso congiuntamente anche questa volta nel mancato affidamento dell'immobile. Sta di fatto che l'immobile è all'asta ma nessun soggetto si è mai fatto avanti.L'ultima procedura ad evidenza pubblica a seguito di determina dirigenziale risale al 19 settembre 2023 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato al 29 dicembre ma, non essendo pervenuta alcuna offerta, al dirigente dell'Area Patrimonio e Lavori Pubblici Luigi Puzziferri non è restato che prenderne atto.