Ancora furti d'auto a Trani: ladri in mascherina anti covid

I Bassotti a Paperopoli le tenevano a coprirsi gli occhi : oggi i ladri sdoganano le mascherine anti covid e con mascherina e coppola- come sono stati sorpresi ieri sera, vanno in giro a rubare le macchine.Trani - si fa per dire- continua a mantenere fede ai dati trasmessi qualche mese fa dal procuratore della Repubblica Renato Nitti, facendo parte della provincia italiana in cui è più alto il numero di furti.L'ultimo ieri sera in via Tolomeo- un tentativo in realtà non andato a buon fine poiché i ladri sono stati " disturbati" da un passante e temendo probabilmente di essere riconosciuti pur attrezzati di mascherina in questo caso dal rinnovato uso di nascondere il volto per compiere malefatte , sono fuggiti. La macchina era parcheggiata lì da meno di mezz'ora.Una nostra lettrice ha inviato le fotografie dell'auto danneggiata per essere portata via. Ma qualcosa non deve essere andata per il verso giusto e sono fuggiti dopo aver danneggiato gravemente cruscotto, sterzo, volante e frantumato i vetri della portiera.Bene com'è andata , dirà qualcuno, certo. Ma a parte i danni economici- non esigui - che comunque risistemare l'auto comporterà , resta una situazione pesante della quale non si può continuare a non tenere conto