Ancora furti di auto a Trani, nel mirino due coppie di turisti stranieri

Due furti di auto a danno di due distinte coppie di turisti stranieri si sono verificati a Trani, tra piazza Trieste e la Capitaneria di Porto. Il primo furto, una Renault Scenic, è avvenuto a danno di una coppia di francesi in visita a Trani dopo un giro turistico in diverse località pugliesi. La coppia, che non parla italiano, è stata aiutata da un cittadino tranese a recarsi presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Trani per sporgere denuncia: all'interno dell'auto sottratta avevano passaporti e altri documenti. La coppia ha dovuto rimandare il ritorno in Francia e intrattenersi in città in un bed&breakfast e prenotare il viaggio in aereo.E' stato proprio Comando dei Carabinieri che è avvenuta l'amara scoperta, ossia il furto di una seconda auto, questa volta noleggiata, a danno di un'altra coppia di turisti, lei italiana lui straniero, anche loro residenti in Francia, in visita a Trani per commercio di prodotti ittici freschi. In questo secondo caso all'interno del mezzo sottratto vi erano documenti di lavoro e computer con prezioso materiale informatico. Anche in questo caso è stata sporta denuncia alle forze dell'ordine.