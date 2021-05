Ancora incendi a Villa Bini, un balordo gioco che continua a ripetersi

Le foto che ci vengono mandate ogni volta dai nostri lettori sembrano ormai sempre uguali.Incendi appiccati da balordi nel giardino adiacente Villa Bini e Vigili del Fuoco che intervengono, spengono e vanno via.Non passano che pochi giorni e la storia si ripete ormai ciclicamente, a distanza di manciate di pochi giorni l'una dall'altra.Domande su quello che sta accadendo nella nostra città se ne stanno facendo in tanti. Una strategia di controllo in luoghi che evidentemente sono facile preda di questi vandali sarebbe una delle soluzioni, ma un palliativo, comunque, come un analgesico per un mal di denti.Il problema è molto più profondo evidentemente, da affrontare alla radice di una dimensione sociale che sta prendendo una piega sempre più preoccupante.