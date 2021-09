Ancora un furto d'uva sventato dalle Guardie Campestri nell'agro di Trani

Recuperate diverse cassette pronte per essere portate via

Social Video 20 secondi Sventato furto d'uva nelle campagne di Trani

I malviventi avrebbero portato via diversi kg d'uva già raccolta e sistemata in diverse cassette se non fossero intervenuti gli uomini della guardia campestre di Trani. E' l'ennesimo sventato furto di pregiata uva da tavola nelle campagne tranesi.L'intervento è avvenuto domenica pomeriggio, quando le guardie si sono addentrate in una tenuta dell'agro di Trani, evidentemente interrompendo sul più bello il piano dei malviventi, che dopo aver accuratamente raccolto l'uva erano pronti a portarla via e caricarla sui propri mezzi.Un'altra operazione frutto dell'impegno delle Guardie campestri e dell'efficace coordinamento con il Presidente e il Coordinatore; un impegno grazie al quale che da settimane vengono sventati furti d'uva ai produttori del territorio.