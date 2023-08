Ancora un furto di pneumatici, ecco come hanno ritrovato questa Fiat 500

Continuano i furti delle gomme, nella mattinata in zona Parco dei via delle Tufare si è ritrovata una 500 senza gomme probabilmente di qualche cittadino tranese che abitava in zona.Il reato si pensa sia avvenuto in nottata e questa mattina ha suscitato lo stupore di tutti. Non siamo nuovi a questo tipo di eventi, di fatti da inizio Maggio che succedo questo tipo di furti sopratutto ai turisti.Dopo un periodo di calma apparente durata per lo più per l'inizio del mese corrente si sono riverificati questi assurdi furti, questa volta colpendo in zona Superga.