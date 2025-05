Ancora un furto in un negozio a Trani, sfondata la vetrina di un salone di bellezza 

Il colpo dopo le quattro di questa mattina in corso Imbriani

Hanno abbassato le telecamere degli esercizi commerciali adiacenti i malviventi che dopo le quattro di questa mattina hanno sfondato l'ingresso del negozio di una parrucchiera in corso Imbriani a Trani mandando in frantumi il vetro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno indagando con acquisizione di video di sistemi di video sorveglianza nella zona. I danni all'interno nel negozio , oltre quello alla vetrina, sono in corso di quantificazione.