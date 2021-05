Ancora un incendio a Villa Bini: intervenuti Vigili del Fuoco

Non c'è pace per Villa Bini, nonostante le proposte di convocazione di tavoli tecnici e interventi urgenti da parte di più esponenti della del Consiglio del Consiglio Comunale e di tanti concittadini.Ormai è da tempo sotto gli occhi di tutti non solo il degrado strutturale ma anche le continue scorrerie di bande di teppistelli che continuano indisturbati a perpetrare i loro scempi in questo luogo.Nella tarda serata sono due dovuti intervenire due mezzi dei vigili del fuoco per arginare un incendio nel giardino della Villa. Una volante della Polizia è intervenuta per ispezionare il parco.Tavoli tecnici o meno è sempre più dolente registrare il proliferare di atti vandalici nella nostra città .Evidentemente Villa bini è diventato uno degli sfoghi prediletti da parte di queste gang. Tali fenomeni purtroppo sono anche contagiosi tra i ragazzi che sono sempre più portati a riempire i vuoti sociali con queste pratiche che sono una facile anticamera alla criminalità .