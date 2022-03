Anime colorate, a Trani trattamenti estetici gratuiti per le pazienti oncologiche

Un nuovo evento solidale in programma il prossimo 30 marzo dall'associazione Lilt Trani in collaborazione con l'accademia Total Look. Quest'ultima ha donato trattamenti estetici alle pazienti oncologiche per spronare ognuna di loro a riscoprire la loro femminile nonostante tutto.Un evento che si aggiunge alle iniziative che la Lilt Trani ha messo in campo per tutto il mese di marzo nell'ambito del progetto Anime Colorate. ( link all'articolo ). «Prima che pazienti oncologici sono donne e meritano attenzioni», è il messaggio della presidente Teresa Laraia che aggiunge: «Abbiamo creato anche un gruppo di sostegno whatsapp, dove le donne oncologiche si raccontano in cui possono entrare tutte le donne a scopo preventivo ed informativo. Per accedere al nostro gruppo basta mandare un email con il proprio numero all'indirizzo teresalaraia84@gmail.com, saranno aggiunte automaticamente per un caloroso sostegno. La nostra pagina Facebook è Lilt Trani».