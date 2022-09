Antonio Russo Galante, talento che vale una Palma d'Oro a Monaco

Nato nel 1981 a Milano ma pugliese originario della città di Trani, Antonio Russo ha iniziato a dipingere sin dalle scuole medie. Licenziato in Maestro d'arte in oreficeria e metalli, decorazione pittorica, Antonio Russo è laureato in Accademia di Belle Arti in grafica e decorazione, con lode, frequentando l'Accademia di Belle Arti di Bari e di Brera a Milano. Da sempre opera nel settore della decorazione e della grafica. Ha presentato le sue opere in mostre personali e collettive anche con esposizioni permanenti in patria e all'estero tra cui: Australia, Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia e Spagna. Ha ricevuto numerosi premi e borse di studio. Attualmente insegna Arte e immagine presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado. Fonda nel 2000 l'associazione artistica nazionale Lacarvella.

L'artista tranese Antonio Russo Galante è stato premiato durante la cerimonia di premiazione del trofeo "La Palma d'Oro per le Arti Visive" 2022, presso l'hotel Monte-Carlo Bay nel Principato di Monaco, con la sua opera "Autoritratto".