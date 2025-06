Aperto lo sportello SIS: giorni e orari per il servizio sosta a pagamento

La sede in via Palestro. Tutte le info

È attivo lo sportello della SIS, nuovo gestore del servizio di sosta a pagamento nella città di Trani. Gli utenti possono rivolgersi direttamente presso la sede in via Palestro 30 per informazioni, assistenza e gestione di pratiche relative alla sosta.Lo sportello osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:- Lunedì dalle ore 9:00 alle 12:00- Giovedì dalle ore 17:00 alle 19:00- Venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00Si invita la cittadinanza a fare riferimento a questi giorni per ogni necessità riguardante il servizio parcheggi, compresa la richiesta di abbonamenti e agevolazioni previste per determinate categorie di utenti.