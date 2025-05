Ripresa del servizio "Sosta a pagamento" a Trani : chiarimenti e tempistiche

Riteniamo necessario chiarire aspetti e tempi relativi all'imminente avviso del servizio inerente la sosta a pagamento nella zona centrale della città e nelle aree balneari. Il contratto con la società aggiudicataria del servizio è stato sottoscritto in data 15 aprile 2025 e in data 28 aprile 2025 sono state formalmente consegnate, con verbale ritualmente sottoscritto, le aree oggetto di concessione. Da tale data decorreranno , come previsto contrattualmente, i 45 giorni per la predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale e per la predisposizione dei parcometri. Nelle scorse settimane la società ha installato i parcometri e tracciato la segnaletica blu "nelle medesime zone ove già il servizio era attivo". Con una differenza sostanziale: gli stalli blu, su indicazione del Comando di Polizia Locale, sono stati realizzati delimitando ciascuno spazio per la sosta dei veicoli e rispettando le prescrizioni di cui all'art. 158 del codice della strada, ossia lasciando lo spazio di manovra in corrispondenza dell'intersezione. La settimana scorsa il Comandante e gli ufficiali della Polizia Locale di Trani hanno tenuto il corso di formazione ai 9 ausiliari. Costoro non saranno più ausiliari della sosta bensì, come previsto dall'art. 12 bis del codice della strada, "ausiliari del traffico", potendo, pertanto, nelle aree rientranti nella sosta a pagamento, intervenire per contestare la sosta sulle strisce pedonali, la sosta sui marciapiedi, la sosta innanzi agli scivoli. La prossima settimana saranno rimossi i cartelli di proprietà del precedente gestore del servizio e contestualmente apposti i nuovi cartelli e tracciata la segnaletica orizzontale bianca come previsto nel capitolato d'appalto. Ci preme, altresì, rasserenare tutti i concittadini. Le tariffe applicate, come deliberato dalla Giunta, sono le medesime applicate dal precedente gestore; gli abbonamenti in vigore saranno validi sino alla scadenza, e gli uffici della nuova società sono ubicati nei pressi di Piazza Gradenigo alla via Palestro n. 30. Sarà inoltre cura di questa amministrazione e del nuovo gestore notiziare la cittadinanza dell'avvio del servizio che sarà attivo nei tempi contrattualmente previsti. Infine, un doveroso e sentito ringraziamento a tutti quei concittadini che quotidianamente supportano gli agenti della Polizia Locale nel fornire informazioni a turisti: tutto è perfettibile, ma la collaborazione rappresenta il vero senso di appartenenza ad una comunità.