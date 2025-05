Sosta a pagamento a Trani: "Nessuno tocchi le tariffe"

L'avv. Mariagrazia Cinquepalmi interviene nell'imminenza dell'avvio della sosta a pagamento in città che sarà gestita dalla società SIS di Corciano (PG) vincitrice della specifica gara al quale disciplinare, l'ex consigliera comunale, fa riferimento per riepilogare le tariffe a carico dei cittadini: "La società che gestirà i parcheggi nella nostra città - scrive la Cinquepalmi - non potrà richiedere somme diverse da quelle elencate."NESSUNO TOCCHI LE TARIFFE. In questi giorni in molti si chiedono e mi chiedono quali saranno i prezzi a carico dei cittadini relativi al nuovo servizio della sosta a pagamento. I prezzi a carico dei cittadini, come da disciplinare di gara, sono i seguenti e non possono essere modificati dal concessionario:a) CENTRO URBANO e ZONA LITORANEA (DAL 01/06 AL 30/9)• 30 minuti (minimo): € 0,40 (iva compresa);• 60 minuti: € 0,80 (iva compresa);• intera fascia oraria mattutina: € 2,00;• intera fascia oraria pomeridiana/serale: € 2,00;• fascia oraria giornaliera: € 4,00;Le tariffe evidenziate al pubblico sono da intendersi comprensive di I.V.A.b) ABBONAMENTIc.1 – ResidentiPer i residenti delle vie interessate dalla sosta a pagamento, che non dispongono di posto auto privato, saranno esentati dal pagamento della sosta. Ai medesimi verrà rilasciato apposito contrassegno che consentirà di sostare gratuitamente soltanto nella zona di residenza. Le domande dovranno essere presentate direttamente al gestore. Per il rilascio del contrassegno sarà richiesto il pagamento di 30 euro l'anno come rimborso spese. Ciascun residente potrà ottenere un solo contrassegno.c.2 - Residenti zone pedonali e Zone a Traffico LimitatoAnche per i residenti delle zone nelle quali vige l'area pedonale e/o a traffico limitato potranno usufruire delle medesime agevolazioni di cui sopra, previste per i residenti, negli stessi termini ed alle stesse condizioni con l'unica eccezione che i residenti delle aree pedonali o ZTL potranno scegliere essi stessi la zona nella quale parcheggiare l'autovettura. La scelta, tuttavia, dovrà essere subordinata alla accettazione del gestore che potrà respingere la scelta della zona ove non vi sia disponibilità di posti liberi; nel qual caso al residente sarà concesso il contrassegno per la zona posta nelle immediate vicinanze.c.3 - Dipendenti ed altre categorie:I titolari e dipendenti di attività commerciali, turistiche e artigianali, dipendenti di enti pubblici o privati, titolari, dipendenti o praticanti di studi professionali nonché Presidente, Vice Presidente e Segretario di Ordini professionali la cui sede sia ubicata in vie interessate dalla sosta a pagamento o in zone pedonali e ztl, e che prestano l'attività lavorativa in zone NON raggiunte dal servizio di trasporto pubblico locale potranno usufruire di un abbonamento mensile a tariffa agevolata che prevede il pagamento di una somma di 10 euro mensili – 60 semestrali – 120 annuali. I titolari e dipendenti di attività commerciali, turistiche e artigianali, dipendenti di enti pubblici o privati, titolari, dipendenti o praticanti di studi professionali nonché Presidente, Vice Presidente e Segretario di Ordini professionali la cui sede sia ubicata in vie interessate dalla sosta a pagamento o in zone pedonali, e che prestano l'attività lavorativa in zone raggiunte dal servizio di trasporto pubblico locale potranno usufruire di un abbonamento mensile a tariffa agevolata che prevede il pagamento di una somma di 15 euro mensili – 90 semestrali – 180 annuali.L'abbonamento per gli appartenenti alla categoria indicata sub c3) "dipendenti" sarà contraddistinto dal rilascio di apposita vetrofania contraddistinta dalla lettera maiuscola D e potrà essere valido solo:• nella zona ove è ubicata la Società o l'ente presso il quale il richiedente presta la propria attività lavorativa;• dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 21.00;• il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 21.00 a condizione che il dipendente dimostri di espletare la propria attività lavorativa di sabato e/o di domenica. A quest'ultima categoria di dipendenti verrà rilasciato in contrassegno contraddistinto dalla dicitura "D-bis";• per un massimo di due autovetture;c.4 – AvvocatiGli avvocati regolarmente iscritti all'Albo potranno usufruire di un abbonamento mensile a tariffa agevolata che prevede il pagamento di una somma di €.10 mensili – 60 semestrali – 120 annuali. L'abbonamento per gli appartenenti alla categoria indicata sub c4) "avvocati" sarà contraddistinto dal rilascio di apposita vetrofania contraddistinta dalla lettera maiuscola A e potrà essere valido solo:• per i parcheggi di Piazza Re Manfredi, Piazza Cesare Battisti e Molo San Nicola; Via Amedeo (tratto compreso fra Via Cavour e Via Ciardi);• dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00;• per un massimo di due autovetture.