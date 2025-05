Sosta a pagamento, il servizio riprende da domenica 1 giugno

Da domenica 1 giugno, su tutto il territorio comunale torna ad essere attivo il servizio di sosta a pagamento a cura della società SIS.Parcometri accesi dalla mezzanotte del 31 maggio, ivi compresi quelli installati nella zona sud della città. Al fine di far riabituare l'utenza e per finalità di collaudo, esclusivamente nei primi giorni è prevista una fase di tolleranza.Invariate le tariffe del servizio per poter sostare nei 1226 stalli previsti e tracciati, per altro sancite da pregresso atto deliberativo dell'Amministrazione. La sosta potrà essere pagata anche on line direttamente da smartphone mediante l'App PrestoPark.Per chi ne ha diritto, già da diverse settimane è possibile effettuare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti scaduti, procedura possibile solo on line collegandosi da smartphone al sito www.muvin.it.Per qualsiasi informazione è attivo un infopoint della SIS in via Palestro 30, aperto, nella fase iniziale della ripresa del servizio, il lunedì dalle 9 alle 12, il giovedì dalle 17 alle 19 e il venerdì dalle 9 alle 12.Martedì 3 giugno alle ore 10 è indetta una conferenza stampa a palazzo di Città (sala Giunta) per fornire ulteriori chiarimenti.