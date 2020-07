Applausi e cittadini in festa: dopo 40 anni diventa realtà l'allargamento di via Pozzopiano

10 foto Allargamento di via Pozzopiano

Social Video 1 minuto Allargamento di via Pozzopiano, Bottaro

Chissà quante volte le vecchie Fiat 500 avrebbero voluto attraversare questo tratto di strada e non hanno potuto farlo. Oggi, dopo ben 40 anni, tre auto storiche hanno percorso, in entrambi i sensi di marcia, via Pozzopiano: un tributo che, simbolicamente, l'Amministrazione Bottaro ha pagato nei confronti di chi aveva fortemente desiderato l'allargamento ma non è mai riuscito a vederlo. Dopo tanto tempo, dunque, il conto alla rovescia è terminato. Nel tardo pomeriggio di lunedì 13 luglio, è stato aperto il tratto di via Pozzopiano compreso tra via De Nicola e via Tolomeo tra gli applausi di tutti i presenti.«Avevamo detto che l'avremmo fatto - ha dichiarato il- e ci siamo riusciti. È vero, è un banale allargamento stradale che però in 40 anni non è stato fatto da nessuno. Persino nella programmazione urbanistica della città nessuno aveva pensato a questo allargamento, al punto che siamo stati costretti ad effettuare una variante urbanistica al Pug del 2009. Quindi, non aver previsto questo allargamento neanche nello strumento urbanistico fa pensare che a questo allargamento, forse, in tanti non ci tenevano neanche. Io ho subito percepito che questa fosse, invece, una priorità per la città. Il comitato di quartiere ha sempre fortemente insistito per questo allargamento e io pubblicamente ci ho messo la faccia promettendo la realizzazione e ricordo anche chi mi beffeggiava definendola "un'illusione da campagna elettorale". Sono particolarmente contento anche se sono già proiettato a tutto il resto che non vedo l'ora si possa inaugurare in città».Un problema storico del quartiere, dunque, affrontato e superato dall'Amministrazione guidata dal sindaco Amedeo Bottaro. Il Comune di Trani è intervenuto demolendo il muro di confine della proprietà privata confinante. L'area, nell'arco dei 60 giorni, è stata sistemata a sede stradale con illuminazione a led, marciapiedi e tutti i raccordi con la viabilità esistente.Il tratto diventa così percorribile a doppio senso di marcia e consentirà ai pedoni di spostarsi in assoluta sicurezza da ambo i lati. Presente anche l'assessore ai lavori pubblici: «Il Consiglio comunale è stato in gamba a darci una mano. Abbiamo lavorato bene, abbiamo fortemente sostenuto questo progetto e oggi finalmente l'apertura. Sono felicissimo e orgoglioso del risultato». Un risultato che dal presidente del comitato di quartiere Pozzopiano,, è stato definito: «una grande vittoria, un traguardo non solo per i residenti della zona ma anche per tutti i tranesi».