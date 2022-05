Approvato in Consiglio comunale il regolamento per l'istituzione di aree di sosta per carico e scarico merci

È stato approvato ieri, all'unanimità in Consiglio Comunale, con voto favorevole anche da parte dei consiglieri comunali di opposizione, il Regolamento Comunale per l'istituzione di aree di sosta destinate alle operazioni di carico e scarico merci nel centro abitato."Finalmente anche Trani ha il suo Regolamento carico/scarico merci - commenta l'assessore proponente Cecilia di Lernia - un regolamento che si pone nell'ottica di una visione di città regolamentata nei servizi essenziali e capace di far fronte alle esigenze dei commercianti, prestando particolare attenzione alla cura ed al decoro della città"."Appena nominata assessore - prosegue l'assessore Cecilia di Lernia - ho subito ricevuto atto di indirizzo da parte del Consigliere Comunale Claudio Biancolillo, Presidente della 1^ Commissione Consiliare Permanente e da parte del consigliere comunale Antonio Angiolillo, presidente della 4^ Commissione Consiliare Permanente, affinché si concludesse l'iter relativo ad un Regolamento che gli stessi avevano già iniziato a discutere in sedute di commissione consiliare congiunta. Un Regolamento tanto atteso anche da parte dei commercianti e delle relative associazioni di categoria, che da tempo richiedevano regole certe per poter lavorare meglio e, soprattutto, in sicurezza"."A tutti i Consiglieri Comunali che hanno votato il provvedimento all'unanimità - conclude l'assessore Cecilia di Lernia - al Comando della Polizia Locale, e segnatamente al Maggiore Nicola Covelli, e soprattutto ai componenti della 1^ e della 4^ Commissione Consiliare Permanente, che hanno direttamente contribuito ai lavori relativi del provvedimento stesso, va il mio personale ringraziamento"."L'auspicio - afferma il Consigliere Comunale Claudio Biancolillo - è che con l'adozione di questo provvedimento, oltre a rendere più sicure le stesse operazioni di carico e scarico merci, vi siano ricadute positive anche sull'ambiente oltre che sulla viabilità cittadina, spesso rallentata proprio per questa tipologia di operazioni che, se non regolamentate, creano intralcio alla circolazione stradale, creando altresì disagi ai cittadini nonché agli stessi operatori economici"."Uno strumento che mancava e di cui la Città aveva estremamente bisogno - conclude Claudio Biancolillo - il cui obiettivo è quello di individuare, in modo razionale ed efficiente, le aree riservate alla sosta dei veicoli che trasportano merci, evitando intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Una bella pagina di attività politico - amministrativa che ha visto il coinvolgimento diretto sia dei consiglieri comunali di maggioranza, sia dei consiglieri comunali di opposizione, per aver seguito l'iter di questo importante provvedimento sin dall'inizio, discutendo, analizzando e approvando la bozza finale".