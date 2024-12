Archeoclub Trani presenta il libro "Come fu che mia nonna fu salvata da David Garret" di Margherita Pasquale

Domenica 15 dicembre ore 17;30 presso il Palazzo delle Arti Beltrani, Archeoclub sede di Trani "Antonio Piccinni" presenta l'ultima fatica di Margherita Pasquale, Come fu che mia nonna fu salvata da David Garret. Margherita Pasquale, indimenticabile direttrice del castello di Trani, storica dell'arte ed autrice di studi e saggi originali prende spunto dalla sua passione dell'autrice per il talentuoso musicista David Garret ma poi va ben oltre.Un dialogo serrato fra nonna e nipote uniti dalla passione dell'uno e dalla curiosità dell'altro che ci accompagnerà lungo un percorso storico e artistico che vede protagonisti siti del nostro territorio pugliese di elevato interesse per comprendere e portarci per mano fra i "racemi abitati" dei nostri portali dove messaggi salvifici e moniti improvvisi decoravano quelle "strade tortuose su cui molto lentamente avanzava una nuova epoca". Jacques Le Goff. Presenta Anna Maria Minutilli, presidente Archeoclub sede di Trani.Dialoga con l'autrice Giovanni Cassanelli, musicologo e dirigente I.C. "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" di Trani con lo straordinario accompagnamento musicale per violino a cura dell'Associazione musicale "Domenico Sarro". Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Diretta dalla pagina Facebook di Palazzo delle Arti Beltrani.