Archeologia e arte digitale: a Santa Geffa passato e futuro nel Cavo Fest 2022

"Le nostre antiche radici incontrano l'arte digitale e la musica elettronica, consentendo di ri-vivere luoghi archeologici unici al mondo, ripensarli e ri-abitarli con le nuove tecnologie per le arti audio visive": una riflessione sonora sul significato della parola "MATERIA" all'interno del sito archeologico di Santa Geffa (strada Vicinale delle Tufare): questa sera, sabato 20 agosto, a partire dalle ore 21 showcases Alessandro Di Bitonto, Francesco Cortellino, Danny Grillo, Alessandro Lasorsa, Carmela Ciocia); h 22:00 Dj Set (guest) Michelangelo Gianvittorio .Si tratta di una iniziativa cofinanziata dall'assessorato alle Culture del Comune di trani, questo è il meeting conclusivo del corso di musica elettronica The sound shape del docente Beppe "Deckard" Massara.I corsisti si esibiranno con degli showcases mettendo in luce le loro abilità acquisite nel programma di studio. Il corso appena terminato si è tenuto presso il cine teatro La Cittadella Degli Artisti di Molfetta e riprenderà a settembre 2022. Alle 22 si esibirà l'ospite, il DJ Michelangelo Gianvittorio con un DJ Set sempre all'interno dell'antichissimo Ipogeo di Santa Geffa.La musica elettronica eseguita dal vivo sarà ancora una volta protagonista all'interno di un meraviglioso scenario naturale quale il parco degli ulivi che accoglie il santuario di Santa Geffa, antichissimo ipogeo di cui si perdono le tracce nel tempo. Arte contemporanea, musica elettronica e ricerca sul paesaggio rurale.