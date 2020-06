Area naturalistica Boccadoro, Briguglio: «Entro fine settimana sarà nuovamente fruibile»

L'Amministrazione Bottaro, tramite l'assessore al demanio, Domenico Briguglio, e in collaborazione con l'assessore all'ambiente, Michele Di Gregorio, rende noto che entro fine settimana sarà nuovamente fruibile l'area naturalistica di Boccadoro."In continuità con l'apertura degli stabilimenti balneari, dopo l'emergenza Covid, ci stiamo riattivando per concedere spazi liberi e fruibili alla cittadinanza - dichiara l'assessore Briguglio -. Da oggi, infatti, parte il countdown per la riapertura dell'oasi naturalistica, situata nella zona nord di Trani".Boccadoro tornerà ad ospitare tutti coloro i quali vorranno vivere un'esperienza con il mare e la natura lontana dai soliti luoghi e si presenterà nella sua naturale bellezza come un luogo lontano dal caos delle spiagge cittadine più affollate.Accoglienza, sicurezza e sorveglianza saranno come sempre garantite. Infatti non sarà concessa all'interno la sosta delle auto al fine di tutelare l'integrità e la pregevolezza ambientale dell'intera area.Un'occasione per visitare e ammirare la vasca ottocentesca e uccelli rari nelle nostre zone, giunti a nidificare proprio nelle acque della vasca. All'apertura della stagione estiva di Boccadoro saranno presenti i rappresentanti dell'Amministrazione comunale.