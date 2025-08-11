Incendio Boccadoro
Incendio Boccadoro
Cronaca

Incendio a Trani Boccadoro: terreno incolto in fiamme, fumo visibile da chilometri

Le fiamme si stanno espandendo rapidamente

Trani - lunedì 11 agosto 2025 17.25
Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nella zona di Boccadoro, a Trani, interessando un terreno incolto. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, si stanno propagando gradualmente bruciando sterpaglie e verosimilmente anche rifiuti.

Al momento, il rogo è sotto controllo: sono in corso le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco. Una densa colonna di fumo è visibile da diversi punti della città.

Seguiranno aggiornamenti.
  • Boccadoro
Altri contenuti a tema
Grande partecipazione all'evento di Legambiente Trani a Boccadoro Eventi e cultura Grande partecipazione all'evento di Legambiente Trani a Boccadoro Inaugurazione della mostra permanente e concerto al tramonto
Due grossi cinghiali avvistati nelle campagne di Trani Vita di città Due grossi cinghiali avvistati nelle campagne di Trani Un cittadino: "Attenzione, non temono l'uomo"
Ecomuseo nell'area Boccadoro-Ariscianne, al via il progetto Radici Ambiente Ecomuseo nell'area Boccadoro-Ariscianne, al via il progetto Radici Un ulteriore passo avanti con l’aggiudicazione di risorse in favore di Legambiente Trani
5 Lo scempio di Boccadoro, Briguglio: "Dove sono gli amministratori?" Politica Lo scempio di Boccadoro, Briguglio: "Dove sono gli amministratori?" Rinvenute taniche contenenti olio per motori
14 "Boccadoro a rischio cementificazione": la denuncia delle associazioni ambientaliste Ambiente "Boccadoro a rischio cementificazione": la denuncia delle associazioni ambientaliste "E' l'unica area naturalistica della città"
A Boccadoro il primo open day di Triathlon e piantumazione di oltre 50 alberi Ambiente A Boccadoro il primo open day di Triathlon e piantumazione di oltre 50 alberi Un grande evento che combinerà sport e ambiente
1 Boccadoro-Ariscianne, forum verso gli Ecomusei di Puglia Ambiente Boccadoro-Ariscianne, forum verso gli Ecomusei di Puglia La Città di Trani, Legambiente e le realtà amministrative, associative e cittadine di altri 7 Comuni coinvolti
Domenica una festa per piantare insieme 50 alberi con Lega Ambiente Ambiente Domenica una festa per piantare insieme 50 alberi con Lega Ambiente Nell'area Boccadoro, collaborazione con Delfino Blu APS, Amici del Mare, Tummà, il Colore degli Anni e Arkadia APS
«Incendio al Castello» le immagini più belle dell'evento di Trani
11 agosto 2025 «Incendio al Castello» le immagini più belle dell'evento di Trani
Furti d’auto e scooter a Trani, due arresti della Polizia di Stato
11 agosto 2025 Furti d’auto e scooter a Trani, due arresti della Polizia di Stato
Palazzo Nigretti e il futuro della Sezione Lavoro e del Giudice di Pace
11 agosto 2025 Palazzo Nigretti e il futuro della Sezione Lavoro e del Giudice di Pace
A Ferragosto visite guidate al Campanile di Trani
11 agosto 2025 A Ferragosto visite guidate al Campanile di Trani
"Calice di San Lorenzo " a Trani una edizione da record
11 agosto 2025 "Calice di San Lorenzo" a Trani una edizione da record
1
«Trani Classic Festival», lo speciale a otto mani è stato un successo
11 agosto 2025 «Trani Classic Festival», lo speciale a otto mani è stato un successo
La Giustizia a Trani in bilico: l'appello dell'Ordine degli Avvocati di Trani
10 agosto 2025 La Giustizia a Trani in bilico: l'appello dell'Ordine degli Avvocati di Trani
8
"Calice di San Lorenzo " a Trani: l’inizio del 09 agosto è una bomba
10 agosto 2025 "Calice di San Lorenzo" a Trani: l’inizio del 09 agosto è una bomba
Trani Tradizioni, oggi il clou della Settimana Medievale: l'incendio al Castello
10 agosto 2025 Trani Tradizioni, oggi il clou della Settimana Medievale: l'incendio al Castello
Di Leo esponente della LEGA: "Mentre lo sport a Trani è in difficoltà, lo spot del PD non cambia: farò, faremo…come promesso "
10 agosto 2025 Di Leo esponente della LEGA: "Mentre lo sport a Trani è in difficoltà, lo spot del PD non cambia: farò, faremo…come promesso"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.