Incendio a Trani Boccadoro: terreno incolto in fiamme, fumo visibile da chilometri

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nella zona di Boccadoro, a Trani, interessando un terreno incolto. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, si stanno propagando gradualmente bruciando sterpaglie e verosimilmente anche rifiuti.Al momento, il rogo è sotto controllo: sono in corso le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco. Una densa colonna di fumo è visibile da diversi punti della città.Seguiranno aggiornamenti.