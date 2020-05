Arginare le infestazioni di blatte, al via il primo ciclo di interventi

Prevenzione e controllo dell'infestazione da blatte nel territorio comunale di Trani. A partire da lunedì 11 maggio e fino al prossimo 10 giugno, Amiu ed Acquedotto pugliese effettueranno il primo ciclo di interventi sui tratti di rispettiva competenza uniformandosi nel percorso così da rendere più efficace l'attività.Attraverso ordinanza sindacale firmata nel pomeriggio di oggi dal sindaco Amedeo Bottaro, tutti gli amministratori condominiali, nonché i proprietari dei singoli fabbricati o immobili non in condominio sono tenuti a provvedere alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condominii o dei singoli immobili, uniformandosi quanto più possibile ai calendari così come predisposti e comunicati da Acquedotto Pugliese e AMIU Trani.Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'ordinanza allegata.Di seguito il calendario del primo ciclo di interventi che sarà effettuato da Aqp e Amiu:Lunedì 11 maggio (corso Matteo Renato Imbriani, via Papa Giovanni XIII, via Barletta, via Superga)Martedì 12 maggio (via Mario Pagano, via Amedeo, via Umberto I, corso Vittorio Emanuele)Mercoledì 13 maggio (via Barisano da Trani, via Giovanni Bovio, via Simone de Brado, via Marsala)Giovedì 14 maggio (via Montebello, via Sasso, via Fiume, corso Regina Elena)Venerdì 15 maggio (via Nigrò, via Maiorano, via Pedaggio Santa Chiara, via Maiorano)Lunedì 18 maggio (via Maraldo da Trani, via Giovanni Beltrani, via Malcangi, via Aldo Moro)Martedì 19 maggio (via Tasselgardo, lungomare Cristoforo Colombo, via Elena Comneno, via Giustina Rocca, via Goffredo da Trani)Mercoledì 20 maggio (via Lambertini, via Calatafimi, via Palagano, via de Roggiero)Giovedì 21 maggio (via Ognissanti, corso Cavour, piazza della Repubblica, via Sant'Agostino)Venerdì 22 maggio (via Festa, via Paolo Emilio, via Finanzieri, via Sinagoga)Lunedì 25 maggio (via Scolanova, via Cambio, via La Giudea, via Prologo)Martedì 26 maggio (piazza Cesare Battisti, via Vecchi, via de Bramo, via Banchina al porto)Mercoledì 27 maggio (via Supportico La Conca, via Statuti Marittimi, vico San Leonardo, via Festa Campanile)Giovedì 28 maggio (piazza Teatro, via Rossini, via Santa Maria, via San Giorgio)Venerdì 29 maggio (piazza Plebiscito, via Carrettieri, via Leopardi, via San Giovanni Russo)Lunedì 1 giugno (piazza Duomo, via Porta Vassalla, via Archivio, via San Nicola)Mercoledì 3 giugno (via Banchina al porto, via Supportico La Conca, via Statuti Marittimi, via Accetta)Giovedì 4 giugno (via Vischi, vico San Leonardo, via Lorenzo Festa Campanile, piazza Campo dei Longobardi)Venerdì 5 giugno (vico San Toma, vico San Basile, vico Corte Canina)Lunedì 8 giugno (vico Maria Ciardi, via Bellini, piazza Teatro)Martedì 9 giugno (via Rossini, via Santa Maria, via San Giorgio)Mercoledì 10 giugno (piazza Plebiscito, via Carrettieri, via Leopardi, via San Giovanni Russo)