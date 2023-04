Arkadihub e Anpi Trani presentano Novecinquesei di Roberto Tarantini

Il 22 aprile, alla ore 18.30, Arkadihub e Anpi Trani presentano il libro Novecinquesei di Roberto Tarantino presso la sede in via Nigrò 18.Le storie tragiche ed entusiasmanti di centinaia di migliaia di donne e di uomini sono la trama e l'ordito di un tessuto prezioso col quale fare memoria: è il tessuto del processo di liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Tra queste storie, c'è quella di Francesco Grasso, ufficiale dell'esercito italiano che ha pagato con ventidue mesi di atroce prigionia il suo dissenso al regime e il rifiuto di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Il suo emozionante diario personale, scritto durante l'internamento negli spazi bianchi tra le righe di un minuscolo messale, scuote la coscienza di chi legge e suona come un monito perenne a non dimenticare mai la storia della Resistenza.Modera Felice Di Lernia, "Editore".