Arriva a Trani Gigi D'Alessio: il cartellone della Fondazione Seca ha una stella in più

Gigi D'Alessio andrà in giro per l'Italia, in questa estate 2021, insieme al suo pianoforte in un tour, ribattezzato "Mani e Voce".



In un'intervista rilasciata di recente ha dichiarato: "È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani, e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l'emozione e l'entusiasmo di tutte le prime volte. Il pensiero di allontanare finalmente le ombre e le sofferenze che ci hanno accompagnato in questo ultimo anno, mi rende ancora più felice nel poter annunciare che questa estate potrò tornare ad abbracciarvi tutti. Almeno dal palco. La pandemia ci ha costretti a riflessioni e alla ricerca delle cose essenziali. Anche per questo ho pensato di dedicare questa prima parte di tour a ciò che davvero è fondamentale per ricominciare e tornare da voi: le mani che si libereranno sui tasti di un pianoforte, e la voce che aspetta solo di unirsi a quelle del mio pubblico, la mia famiglia, in coro! Vi aspetto questa estate per un grande abbraccio e perché oggi più che mai insieme potremo gridare: Non mollare mai!".

Un'altra data preziosa si aggiunge al cartellone già ricco dell'estate tranese organizzata dalla fondazione Seca. Arriva a Trani Gigi D'Alessio.Il cantante si esibirà venerdì 10 settembre in piazza Duomo alle 21, dunque nelle ultime fasi di una estate che ogni giorno sembra arricchirsi di eventi Dalla risonanza nazionale che potranno non solo riempire le serate dei residenti e dei paesi vicini ma anche richiamare un turismo che si augura possa finalmente a prendere una direzione stabile e solida