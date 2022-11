Arriva anche a Trani Vincenzo Schettini, il prof influencer della fisica

È uno dei personaggi che il web ci regala in forma di influencer ma che non divulga borse firmate, ricette di cucina modi di apparire: Vincenzo Schettini, pugliese di Castellana Grotte, con le sue lezioni di fisica online ha conquistato in poco tempo milioni di followers suicanali social. E con un delizioso video in cui appare con la sua ormai nota capigliatura da scienziato non un po' pazzo ma decisamente buffo e simpatico, preannuncia ai tranesi il suo arrivo in città per il 3 dicembre, data in cui racconterà la fisica a modo suo e presenterà il libro che sta spopolando in tutta Italia non solo fra gli studenti ma davvero in modo trasversale, tanto da essere già in vetta a tutte le classifiche di vendita.Schettini, quasi una evoluzione strada della divulgazione scientifica di Piero Angela, dà, come fece il grande giornalista, la prova che certe materie non sono facili o difficili: ma che tutto sa nel saperle esprimere, spiegare, raccontare. E che dimostra quanto la scuola abbia bisogno di nuovi strumenti per coinvolgere e appassionare i ragazzi. "Fisico, musicista, curioso e appassionato di vita ": così si definisce il 45enne che ha iniziato questa strada con video caricati su Youtube: una passione per la vita e per la conoscenza ( che con la sua verve - e grazie ovviamente a una preparazione e a una dimestichezza con la materia che può consentire di giocarci e divulgarla in questo modo facile facile (laureato in fisica nel 2004, collaboratore del Cern di Ginevra) spiega in modo semplice quello che si conosce e si è capito davvero bene!) - sta trasmettendo in sempre più milioni di visualizzazioni a decine e decine di migliaia di studenti e non.Schettini è anche violinista e direttore di coro gospel (regolarmente diplomato al conservatorio), e chissà questo suo modo di essere costituisce davvero la sintesi perfetta di un artista e di uno scienziato.Anche il sindaco di Trani sulla sua pagina Facebook ha preannunciato questo arrivo, del quale a questo punto attendiamo i dettagli.