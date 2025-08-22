Arriva "Dulcis" la pasticceria che combina dolcezza e tradizione

È "nata" ieri in un esplosione di dolci, aperitivi salati, bevande e tante altre prelibatezze la pasticceria "", la nuova attività di, nella sede diUna passione che si mescola alla tradizione e all'amore per la pasticceria, un amore iniziato da quando Gianfranco aveva appena 15 anni e lavorava spalla a spalla con il padre. Tradizione e passione che, come ci rivela lui stesso, sono gli "" di questa nuova attività.Gli amanti dei dolci troveranno ad accoglierli una pasticceria moderna, all'avanguardia, capace di offrire un design che accosta alla classe e all'eleganza delle forme e dei colori la funzionalità che in un luogo di ristorazione, come testimonia l'elegante lungo bancone ricco di prelibatezze che accompagnerà i clienti dall'entrata fino alla saletta interna con tavolini, divanetti e sedie.Tante leccornie che però, come ci rivelano i proprietari stessi, non si fermano solo a quelle più zuccherate: Dulcis offrirà infatti anche una gamma di. Ci sarà la possibilità per la clientela di iniziare la giornata gustando una buona colazione con un buon caffè, o magari di chiudere la giornata con un aperitivo serale. La pasticceria Dulcius sarà pronta ad accogliere i clienti dalle ore 06.00 della mattina, dal lunedì alla domenica,