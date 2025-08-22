Dulcis
Dulcis
Speciale

Arriva "Dulcis" la pasticceria che combina dolcezza e tradizione

Apre in via Aldo Moro 51 la nuova attività del pasticcere Gianfranco Farucci

Trani - venerdì 22 agosto 2025 13.14 Sponsorizzato
È "nata" ieri in un esplosione di dolci, aperitivi salati, bevande e tante altre prelibatezze la pasticceria "Dulcis", la nuova attività di Gianfranco Farucci, nella sede di Via Aldo Moro 51 a Trani.

Una passione che si mescola alla tradizione e all'amore per la pasticceria, un amore iniziato da quando Gianfranco aveva appena 15 anni e lavorava spalla a spalla con il padre. Tradizione e passione che, come ci rivela lui stesso, sono gli "ingredienti chiave" di questa nuova attività.


Gli amanti dei dolci troveranno ad accoglierli una pasticceria moderna, all'avanguardia, capace di offrire un design che accosta alla classe e all'eleganza delle forme e dei colori la funzionalità che in un luogo di ristorazione non deve mai mancare, come testimonia l'elegante lungo bancone ricco di prelibatezze che accompagnerà i clienti dall'entrata fino alla saletta interna con tavolini, divanetti e sedie.

Tante leccornie che però, come ci rivelano i proprietari stessi, non si fermano solo a quelle più zuccherate: Dulcis offrirà infatti anche una gamma di aperitivi salati e drink. Ci sarà la possibilità per la clientela di iniziare la giornata gustando una buona colazione con un buon caffè, o magari di chiudere la giornata con un aperitivo serale. La pasticceria Dulcius sarà pronta ad accogliere i clienti dalle ore 06.00 della mattina, dal lunedì alla domenica, 7 giorni su 7.
  • eventi
Altri contenuti a tema
1 Festa dei Popoli, giovedì 28 agosto la grande tavolata interculturale in piazza Mazzini Eventi e cultura Festa dei Popoli, giovedì 28 agosto la grande tavolata interculturale in piazza Mazzini Sarà accompagnata da musica e danze popolari
Trani diventa palcoscenico a cielo aperto con CittàdiDanza Eventi e cultura Trani diventa palcoscenico a cielo aperto con CittàdiDanza Dal 31 agosto al 18 ottobre perfomance, talk e laboratori
Sogni nelle notti di mezza estate, le iniziative dal 21 al 30 agosto Eventi e cultura Sogni nelle notti di mezza estate, le iniziative dal 21 al 30 agosto Il programma completo
Sogni nelle notti di mezza estate: la settimana di Ferragosto si accende di eventi Eventi e cultura Sogni nelle notti di mezza estate: la settimana di Ferragosto si accende di eventi Dal 8 al 16 agosto, Trani, Minervino, Canosa e Corato ospitano spettacoli, sapori e cultura sotto le stelle
Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Eventi e cultura Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Tutti gli appuntamenti del fine settimana
“Ottanta. Buon Compleanno Ivan”: l’omaggio di Filippo a Ivan Graziani Speciale “Ottanta. Buon Compleanno Ivan”: l’omaggio di Filippo a Ivan Graziani Appuntamento previsto domenica 17 agosto
“Bisceglie en Blanc”: torna la cena più elegante della Puglia “Bisceglie en Blanc”: torna la cena più elegante della Puglia Tutte le novità e le modalità di partecipazione dell’edizione 2025
Il 14 agosto musica sotto le stelle da Piazzetta Gallo con “Un’estate italiana – Sapori in scena” Il 14 agosto musica sotto le stelle da Piazzetta Gallo con “Un’estate italiana – Sapori in scena” Sul mare di Trani gusto, relax e le note di Enzo Marino & la Big Band
Asl Bat, nuovo regolamento per l'acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici
22 agosto 2025 Asl Bat, nuovo regolamento per l'acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici
1
Sospesa attività sul lungomare di Colonna a Trani per musica oltre i limiti
22 agosto 2025 Sospesa attività sul lungomare di Colonna a Trani per musica oltre i limiti
Natalonga 2025: Samuel Bove, un "siluro " dal Belgio per conquistare Trani
22 agosto 2025 Natalonga 2025: Samuel Bove, un "siluro" dal Belgio per conquistare Trani
Pace: l'Arcivescovo D'Ascenzo aderisce all'appello del Papa
22 agosto 2025 Pace: l'Arcivescovo D'Ascenzo aderisce all'appello del Papa
Anche uomini della Bat nel gruppo social "Mia Moglie "
22 agosto 2025 Anche uomini della Bat nel gruppo social "Mia Moglie"
HUB Porta Nova Trani: «iN BOX» inaugurata la mostra dell’artista palestinese Zaid Ayasa
22 agosto 2025 HUB Porta Nova Trani: «iN BOX» inaugurata la mostra dell’artista palestinese Zaid Ayasa
Sconfitta per la Soccer Trani nel test contro il Bisceglie: la cronaca della gara
21 agosto 2025 Sconfitta per la Soccer Trani nel test contro il Bisceglie: la cronaca della gara
Incidente tra auto e moto in via Barletta: un ferito
21 agosto 2025 Incidente tra auto e moto in via Barletta: un ferito
A Trani il ricordo di Pino Daniele a "Cinema Fuori Museo "
21 agosto 2025 A Trani il ricordo di Pino Daniele a "Cinema Fuori Museo"
1
Polmone verde al collasso o collassato? Villa Comunale: lavori ancora fermi
21 agosto 2025 Polmone verde al collasso o collassato? Villa Comunale: lavori ancora fermi
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.