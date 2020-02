Art bonus per Trani, recuperati altri 2000 volumi dalla sede della ex biblioteca

E' stato completato nella giornata di oggi il recupero di 2000 volumi giacenti nei locali di palazzo Vischi, già sede della biblioteca comunale. L'intervento è stato reso possibile nell'ambito del progetto Art bonus, che sostiene istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo.La raccolta fondi ha permesso di raccogliere fondi per un importo di 10 mila euro, cui si sommano ulteriori somme messe a disposizione dal Comune di Trani. I volumi recuperati questa mattina saranno affidati alla Spix Italia di Potenza per un intervento di sanificazione.Le informazioni complete sul progetto della biblioteca Bovio sono disponibili sul sito istituzionale della Città di Trani al seguente link Le donazioni sono motivate non soltanto per l'importanza culturale e morale dell'operazione, ma anche in considerazione del fatto che Art bonus prevede una detrazione fiscale del 65 per cento della donazione stessa sulla dichiarazione dei redditi.