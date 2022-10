Articolo97: «Tutto crolla e va a rotoli tranne questo governo cittadino»

«È arrivato l'ennesimo proclama in pompa magna del Sindaco: "faremo" la passeggiata sul mare di Levante che arriverà sino a Bisceglie. Ma perché non arrivare a Santa Maria di Leuca a questo punto? A parte gli scherzi, vogliamo ancora credere nei "faremo" di questa amministrazione? Un metodo c'è: chiudetevi in casa, mai una passeggiata o un giro in auto per Trani, leggete e guardate solo gli articoli e i profili del Sindaco (e del suo team) e magicamente vi sembrerà di vivere in una città perfetta! Ma non uscite di casa, perché se un giorno vi capitasse di fare una passeggiata, tornereste a casa coi nervi a fior di pelle, perché ci si arrabbia tanto a vedere Trani in questo stato pietoso!». E' quanto affermano in una nota Giuseppe Curci e Raffaele Covelli del movimento Articolo97.«Aiuole appena consegnate abbandonate all'erba secca e selvaggia, il tratto di Capo Colonna invaso oramai da mesi da recinzioni orsogrill e barriere "New Jersey" invece che ringhiere decenti, la Villa Comunale occupata da un cantiere infinito che realizzerà il sogno del Sindaco (come da lui dichiarato nel 2021) della "Canalon beach", spiaggia di cui nessuno sinceramente sente il bisogno! E del muraglione adiacente la Bella Venezia, che crolla a pezzi, cosa "faremo"? Tranquilli, era più urgente la "Canalon beach", perché "ve lo aveva promesso"! Metafora della nostra città quel muraglione: tutto crolla e va rotoli, l'unica cosa che non crolla è questo governo cittadino, nonostante si sia dimostrata ormai da troppi anni la sua totale incapacità di amministrare. Dateci la possibilità di uscire di casa orgogliosi della nostra Trani come tempo fa, liberateci da questo lockdown forzato!».