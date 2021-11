Asl Bat, attivo il servizio di dispensazione dei farmaci alla dimissione o dopo la visita ambulatoriale

Dispensazione diretta dei farmaci alla dimissione da ricovero o dopo visita ambulatoriale: presso gli ospedali di Andria, Barletta e Bisceglie e presso i distretti socio-sanitari di Andria, Canosa, Barletta e Trani-Bisceglie è attivo il servizio di distribuzione di farmaci (principi attivi albumina ed eparina) che garantisce il primo ciclo di terapia per un massimo di 30 giorni.La prescrizione viene effettuata alla dimissione o dopo visita specialistica: l'accesso alle farmacie per il ritiro dei farmaci viene effettuato da personale della unità operativa e non direttamente dai pazienti dal lunedì al sabato dall'ospedale e dal lunedì al venerdì presso i distretti."Si tratta di un servizio utile al cittadino che può accedere al primo ciclo di terapia senza necessità di andare dal proprio medico di famiglia e poi in farmacia – dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt – in questa prima fase distribuiremo su richiesta albumina ed eparina a basso peso molecolare ma sicuramente in fasi successive, verificati gli andamenti della procedura, potremo inserire altri importanti principi attivi nell'elenco dei farmaci in distribuzione diretta"."Siamo certi che questo servizio sarà particolarmente gradito dai pazienti e dai loro famigliari perché subito dopo il ricovero o dopo una visita ambulatoriale avranno a disposizione la terapia prescritta – continua Delle Donne – ringrazio il Dipartimento Farmaceutico diretto da Domenica Ancona, per aver organizzato questo importante servizio grazie alla collaborazione delle farmacie ospedaliere e territoriali".