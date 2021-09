Asl Bat, avviata la procedura di affidamento esterno del servizio di pulizia e sanificazione: insorge il sindacato

«Il Commissario Straordinario della Asl Bat con la nota prot. 59115 data odierna, ha comunicato l'avvio delle procedure di sopralluogo nelle strutture sanitarie aziendali da parte del Consorzio Servizi Integrati, finalizzato all'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione aziendale, a tutt'oggi gestito dalla Sanitaservice Asl Bat srl, ad appaltatore esterno». E' quanto si apprende in una nota del segretario regionale della Fials, Massimo Mincuzzi in una lettera indirizzata al Presidente Michele Emiliano, all'assessore Pier Luigi Lopalco e al direttore del Dipartimento Promozione Salute, Vito Montanaro.«La decisione del Commissario Straordinario della Asl Bt di esternalizzare il servizio di pulizia e sanificazione, invece di affidarlo alla Sanitaservice Asl Bat srl, appare del tuttoche evidentemente della internalizzazione dei servizi, attraverso la società Sanitaservice, ne ha fatto una bandiera di efficienza, efficacia ed ecomicità, ma soprattutto di dignità dei lavoratori delle ditte appaltatrici dei servizi, tanto da far affermare anche alla giustizia amministrativa che la scelta dell'internalizzazione di un servizio non è solo basata su fattori economici. E' appena il caso inoltre di segnalare che a differenza dell'incomprensibile scelta del Commissario Straordinario della Asl babt, l'Amministratore Unico della SanitaService Asl Ba, avantieri 30 agosto 2021 ha invece pubblicato sul sito internet aziendale un avviso di selezione per l'assunzione di 66 dipendenti a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività di pulizia e ausiliarato.Per quanto sopra esposto e ritenendo estremamente "pericolosa" l'iniziativa assunta dal Commissario Straordinario della Asl Bat di affidare all'esterno il servizio di pulizia e sanificazione, che di fatto potrebbe mettere a rischio la salvaguardia del percorso di internalizzazione dei servizi da parte degli Enti e Aziende sanitarie del S.S.R. , sono a chiedere un immediato ed autorevole intervento, ognuno per quanto di propria competenza, finalizzato alla immediata revoca della procedura di affidamento all'esterno del servizio.La Fials Puglia - conclude infine - che da un decennio si è spesa per l'internalizzazione dei servizi degli Enti e Aziende della Regione Puglia attraverso l'assunzione di lavoratori alle dipendenze della società Sanitaservice, in assenza di un vostro immediato intervento a tutela del percorso di internalizzazione, indirà una».