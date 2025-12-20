Nuovi mezzi Amiu
Assemblea sindacale Amiu il 23 dicembre: possibili disagi nei servizi di igiene urbana

Martedì mattina rallentamenti nella raccolta rifiuti e nei centri di conferimento

Trani - sabato 20 dicembre 2025 6.20
Amiu S.p.A. comunica pertanto che potranno registrarsi disagi nell'esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento stradale, comprese le attività di conferimento e raccolta dei rifiuti presso il centro comunale di raccolta di via Finanzieri e le isole ecologiche mobili di via Andria e di via A. M. Di Francia (pressi stadio) martedì 23 settembre 2025 a partire dalle ore 10.00.

Si invita pertanto la cittadinanza alla massima collaborazione. Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800.665155 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00), scrivendo alla pagina Facebook e Instagram "AMIU Trani" o all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it
