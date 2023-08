Assessore Pizzichillo incontra a Palazzo di Città Casambulanti e Confcommercio Fiva

Al termine dell'incontro a Palazzo di Città, è stato il Sindacalista Savino Montaruli a dichiarare: l'incontro con la neo Assessora Pizzichillo non solo era opportuno ma anche urgente. Un incontro conoscitivo che però è stata anche occasione per fare il punto sulla situazione del piccolo commercio a Trani, del mercato e della necessità di una totale revisione di rapporti che, anche nel recente passato, hanno portato come conseguenza il mancato rispetto di regole e delle norme vigenti e questo è gravissimo. Ringrazio anche il consigliere comunale e provinciale, Tommaso Laurora che ha partecipato all'incontro e con il quale, anche in passato, ci siamo sempre lealmente confrontati trovando anche punti d'intesa che ora vanno rafforzati proprio perché se cambiamento deve esserci quel cambiamento vogliamo vederlo nella realtà. L'assessore Pizzichillo ha apprezzato moltissimo non solo l'apporto di idee e di indirizzi già emersi nella conversazione informale ma ha anche rassicurato me ed il collega Scarcelli Michele di Confcommercio Fiva che a breve sarà convocato il Tavolo di Concertazione comunale sul Commercio. In tale circostanza ci occuperemo delle necessarie analisi rispetto ai moltissimi problemi delle imprese cittadine, anche in materia di sicurezza, e delle iniziative da programmare sin da subito per il periodo natalizio ed oltre ha concluso Montaruli di CasAmbulanti-UniPuglia.

L'incontro, convocato dall'Assessore alle Attività Economiche del comune di Trani, Giovanna Pizzichillo, si è tenuto presso lUfficio Suap, a Palazzo di Città. Allincontro, richiesto dalle due Sigle di Rappresentanza CasAmbulanti e Confcommercio Fiva, hanno preso parte, oltre alla dott.ssa Pizzichillo, anche il consigliere comunale e provinciale, Tommaso Laurora e, naturalmente, i due Rappresentanti sindacali di CasAmbulanti e di Confcommercio Fiva.