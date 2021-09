Assunzioni in Amet, indetto avviso pubblico per la ricerca di quattro operai

È indetta selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di numero 4 operai incaricati di svolgere mansioni di operai addetti alla rete elettrica con inserimento nell'organico di AMET SPA di Trani (BT) con inquadramento normativo e retributivo proprio dell'"OPERAIO", livello 2, posizione parametrale B del CCNL del Settore Elettrico.I candidati dovranno essere in possesso di:1) uno dei seguenti titoli di studio:- Diploma e/o attestato di qualifica professionale della durata minima triennale ad indirizzo elettrico e/o elettronico (o titolo equivalente per i cittadini non italiani);- Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico o Elettronico (o titolo equivalente per i cittadini non italiani);- Diploma di Maturità Professionale per i Tecnici delle Industrie Elettriche ed Elettroniche (o titolo equivalente per i cittadini non italiani);2) esperienza maturata nel settore elettrico non inferiore ad anni 2 (due) valutabile e certificata;3) patente di guida categoria B o superiore in corso di validità;Scadenza del termine per la presentazione della domanda: 16 ottobre 2021.Tutte le informazioni e la copia integrale dell'Avviso di selezione sono disponibili sul sito di Amet Spa – www.ametspa.it – Società Trasparente – Bandi di Concorso".Per effettuare l'iscrizione alla "Selezione" il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, utilizzando il format on line sul seguente link: https://concorsi.ennedi.com.Il link sarà attivo dal giorno successivo alla pubblicazione del bando di Selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.119 del 16/09/2021; dalle ore 00:00 del giorno 17/09/2021 e fino alle ore 23:59:59 del giorno 16/10/2021.